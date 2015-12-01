شاهد: صيد الحيتان في اليابان

أبحر الأسطول الياباني لصيد الحيتان إلى المحيط المتجمد الجنوبي اليوم الثلاثاء لاستئناف أنشطة الصيد بعد فترة توقف استمرت عاما كاملا.

وتعتزم اليابان صيد أكثر من 300 حوت قبل انتهاء هذه الأنشطة العام القادم الى جانب نحو أربعة آلاف حوت خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة في إطار برنامج علمي للأبحاث على الحيتان.

كانت محكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأن توقف اليابان صيد الحيتان في المحيط الجنوبي وقالت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في أبريل نيسان الماضي إن طوكيو لم تحدد موقفها من قتل الحيتان.

لكن اليابان أكدت عزمها استئناف خطة الصيد لموسم 2015-2016 وقالت وكالة المصايد اليابانية في وثيقة أرسلتها إلى محكمة العدل الدولية إن الخطة التي تطالب بخفض صيد حوت المنك سنويا بمقدار الثلثين إلى 333 معقولة من الناحية العملية.

وقال تومواكي ناكانو رئيس بلدية مدينة شيمونوسيكي بغرب اليابان التي يرسو بها اسطول صيد الحيتان فيما كان يحتفل هو والبحارة باستئناف الصيد "مما يؤسف له أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها العام الماضي وليس بمقدورنا صيد الحيتان. إنه يوم سعيد".

وأبحرت سفن الصيد قبيل الظهر في جو صحو فيما كان المسؤولون والأهالي يلوحون للبحارة على الشاطئ ومن المتوقع أن يمتد موسم الصيد حتى مارس آذار القادم.

وتتمسك اليابان بأن صيد الحيتان والتغذي على لحومها باعتباره جزءا مهما من ثقافتها الغذائية, وتزعم منذ فترة طويلة بأن معظم أنواع الحيتان غير معرضة للانقراض

وتعارض استراليا والولايات المتحدة ونشطاء الحفاظ على البيئة صيد الحيتان واشارت الى ان أغراض اليابان الخاصة بالبحث العلمي يمكن ان تجري دون قتل الحيتان وان من غير المقبول ان تتحدى اليابان حكم محكمة العدل الدولية.

وقد أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي ينحدر من منطقة رئيسية لصيد الحيتان, أبلغ لجنة برلمانية في يونيوالماضي بأن اليابان ستمضي قدما في خططها لصيد الحيتان مع نية لإحياء صيد الحيتان كنشاط تجاري.