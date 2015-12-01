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شاهد: الإفراج عن الزوجة السابقة لأبي بكر البغدادي

1/12/2015

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أنه تم الإفراج عن سجى الدليمي الزوجة السابقة لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة .

وقالت الدليمي في تصريحات لمراسل الجزيرة ، فور إطلاق سراحها إنها طلقت من أبي بكر قبل سبع سنوات قبل أن يلقب بالبغدادي أصلا.

وأشارت الدليمي إنها سوف تعود إلى بيروت ومن ثم ترتب للانطلاق إلى وجهة أخرى.

ووفق لمصادر قضائية فإن وجود سجى الدليمي به مخالفات لشروط الإقامة، ولذا يجب ترتيب وضعها ومن ثم تستطيع مغادرة لبنان.

ويأتي الإفراج عن الدليمي ضمن صفقة بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة بوساطة قطرية, حيث أطلقت النصرة سراح ستة عشر جنديا لبنانيا مقابل ثلاثة عشر سجينا لدى السلطات اللبنانية.

كما شملت الصفقة أيضا فتح ممر لنقل الجرحى من جرود عرسال إلى داخل بلدة عرسال للعلاج.

وكانت جبهة النصرة قد أسرت 16 جنديا من الجيش والشرطة اللبنانيين  في أغسطس/ آب 2014 حين هاجمت بلدة عرسال اللبنانية الحدودية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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