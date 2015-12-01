البث الحي
منوعات

ساعة صباح.. كوني "امرأة منتجة" بتلك الخطوات

1/12/2015

قالت لينا لطفي، مدربة ومنتجة للمشغولات اليدوية، إن المرأة المنتجة مبدعة ومثمرة ومستثمرة ولها هدف واضح غالباً ما يكون من أجل دعم الأسرة وتنمية مهاراتها، لافتة إلى أن كل السيدات ليست لديهن ثقافة الإنتاج.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن المرأة كي تكون منتجة عليها أن تتمتع بنوع من المجازفة والاستقلالية في آن واحد، حيث إن المشروعات الصغيرة في بدايتها تحتاج بعض الصبر والفردية.

وقامت "لينا" باستعراض بعضاً من منتجاتها اليدوية، وقامت عملياً بصنع بعضها خلال البرنامج، موضحة أنه بأشياء بسيطة جداً حيث يمكن استغلال بعض الأشياء القديمة بالمنزل وتحويلها لتحف يمكن الاستفادة منها أو بيعها.

كما استعرض البرنامج تـجـارب لـمـشـروعـات صغيرة بلمسة جمالية والصــعــوبـات التي واجهت النساء المنتجات فــي الـدعـايـة والـتـسـويـق.

واستعرض البرنامج أيضاً تقريراً عن سـوق لـبـيـع الـمـنـتـجـات الـيـدوية لـلـسـيـدات الـفـلـسطينيات ، حيث أقـيـم مـؤخـرا بـالـتـعـاون مـع الـقـنـصـلـيـة الأمـريـكـيـة بالقدس.

وتقرير آخر حول مــشــروع صــغــيــر لــبــيــع نــبــاتــات الـزيـنــة فــي الأوانــي الــزجــاجــيــة تــقـيـمــه فـتـاتـان تـركـيـتـان فــي إسـطـنـبـول.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)