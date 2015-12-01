ساعة صباح.. كوني "امرأة منتجة" بتلك الخطوات

قالت لينا لطفي، مدربة ومنتجة للمشغولات اليدوية، إن المرأة المنتجة مبدعة ومثمرة ومستثمرة ولها هدف واضح غالباً ما يكون من أجل دعم الأسرة وتنمية مهاراتها، لافتة إلى أن كل السيدات ليست لديهن ثقافة الإنتاج.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن المرأة كي تكون منتجة عليها أن تتمتع بنوع من المجازفة والاستقلالية في آن واحد، حيث إن المشروعات الصغيرة في بدايتها تحتاج بعض الصبر والفردية.

وقامت "لينا" باستعراض بعضاً من منتجاتها اليدوية، وقامت عملياً بصنع بعضها خلال البرنامج، موضحة أنه بأشياء بسيطة جداً حيث يمكن استغلال بعض الأشياء القديمة بالمنزل وتحويلها لتحف يمكن الاستفادة منها أو بيعها.

كما استعرض البرنامج تـجـارب لـمـشـروعـات صغيرة بلمسة جمالية والصــعــوبـات التي واجهت النساء المنتجات فــي الـدعـايـة والـتـسـويـق.

واستعرض البرنامج أيضاً تقريراً عن سـوق لـبـيـع الـمـنـتـجـات الـيـدوية لـلـسـيـدات الـفـلـسطينيات ، حيث أقـيـم مـؤخـرا بـالـتـعـاون مـع الـقـنـصـلـيـة الأمـريـكـيـة بالقدس.

وتقرير آخر حول مــشــروع صــغــيــر لــبــيــع نــبــاتــات الـزيـنــة فــي الأوانــي الــزجــاجــيــة تــقـيـمــه فـتـاتـان تـركـيـتـان فــي إسـطـنـبـول.