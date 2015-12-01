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1/12/2015
 صورة  من صحيفة الأهرام المصرية

تداول عدد من النشطاء المصريين صورة خبر منشور بصحفية الاهرام المصرية تحت عنوان " خبراء الرقابة النووية والشركة الروسية يتفقدون موقع الضبعة "

ويرافق الخبر صورة واضحة المعالم لفني نجارة مصري  الجنسية ،يقوم بعمله في نشر الأخشاب .

 بينما حمل تعليق الصورة " فني روسي خلال إنشاء أحد المختبرات .

واعتبر النشطاء ذلك بأنه نوعا من التضيل الإعلامي تمارسه وسائل الإعلام المقربة من النظام الحاكم .
والضبعة هي مقر انشاء المفاعل النووي المصري المزمع تدشيه ، وقعت مصر اتفاق انشائه الأسبوع الماضي مع روسيا .
ويري النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وسائل الإعلام شبه الحكومية تقوم بعملية تضليل للرأي العام ، خاصة بعد تكرار الخطأ ذاته في النسخة الألكترونية من الصحيفة، الذي قامت بنشر مزيد من الصور لموظفين مصريين أشار التقرير إلي أنهم خبراء روس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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