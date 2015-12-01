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بلدة أمريكية للبيع بـ 250 ألف دولار

1/12/2015

مع حلول موسم العطلات وبدء فترة التسوق في الولايات المتحدة طرحت ولاية "ساوث داكوتا" بلدة بأكملها خالية من السكان وبها بركة ماء للبيع بمبلغ 250 ألف دولار.

وقالت وكيلة العقارات ستيسي مونتجمري إن بلدة سويت التي تبلغ مساحتها نحو ستة أفدنة تتضمن حانة ومنزلا مؤلفا من ثلاثة غرف ومحل سابق للإطارات  وتقع على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي "رابيد سيتي" بولاية ساوث داكوتا.

وقالت مونتجمري إن المشترين المحتملين عبروا عن اهتمامهم من داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ أن طرحت البلدة للبيع للمرة الأولى في يونيو حزيران 2014 لكن بعض العروض المكتوبة لم تفض لعملية شراء واضطرت هي منذ ذلك الحين لخفض قيمة البلدة من 399 ألف دولار إلى 250 ألف دولار.

وقالت إن من بين العروض التي تلقتها عرضا من شركة إنتاج سينمائي روسية كانت تريد تصوير فيلم هناك.

كان عدد سكان بلدة سويت في أربعينيات القرن الماضي 40 شخصا فقط,  وكانت تضم مكتبا للبريد ومتجرا لبيع الأطعمة والخضراوات.

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