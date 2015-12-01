بضغطة زر.. إنستغرام يسمح بتعدد الحسابات

انستغرام

يختبر فريق عمل Instagram تجربة إمكان استخدام أكثر من حساب داخل التطبيق على نظام أندرويد، بحسب موقع techcrunch .

وسيتمكن مستخدمو التطبيق الدخول إلى إعدادات الحساب (settings) والضغط على زر “إضافة حساب” (Add Account) في أسفل الشاشة لربط حساب جديد مع التطبيق، وسيتمكن المستخدمون من التبديل بين الحسابات من خلال تبويب الملف الشخصي.

وتعتبر هذه الميزة جيدة لأصحاب الحسابات التجارية أو المتخصصة، بحيث أصبح بإمكانهم إدارة أكثر من حساب بكل سهولة من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول والخروج خلال تبديل الحسابات كما هو الحال في النسخ السابقة.

وتتوافر مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين باستعمال أكثر من حساب في الوقت نفسه أبرزها تطبيق "تويتر".

يذكر أن أكثر من 400 مليون شخص يستخدمون "انستغرام" المملوك لفيسبوك.