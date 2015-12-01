الناتو يبقي 12 ألف جندي في أفغانستان العام المقبل

فتية أفغان يشاهدون دورية لقوات من الحلف الأطلسي _ أرشيف ( الفرنسية )

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء أن الحلف سيبقي نحو 12 ألف جندي في أفغانستان لعام إضافي في 2016.

وكان من المقرر أن تنهي قوة الدعم الحازم التدريبية التابعة للحلف مهامها هذا العام، إلا أن النجاحات الميدانية التي حققتها حركة طالبان في أفغانستان، وخصوصا سيطرتها على مدينة قندوز الشمالية مؤخرا، دفعت الحلف إلى إعادة التفكير.

وقال ستولتنبرغ عقب موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف على القرار إن أعداد تلك القوة سيكون 12 الفا تقريبا كما هو عددها حاليا، وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها غزوا أفغانستان في 2001 وأطاحوا بنظام طالبان.

يشار إلى أن حلف الأطلسي أنهى عملياته القتالية في أفغانستان بنهاية 2014، وأبقى فيها قوة "الدعم الحازم" فقط. ويواصل مسلحو طالبان شن هجمات فيما يتنامى وجود تنظيم الدولة.