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البنتاغون يرسل قوات خاصة إلى سوريا والعراق

1/12/2015

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الأمريكي أنها بدأت بإرسال وحدات من قوات التدخل السريع الأمريكية إلى الأراضي السورية والعراقية، لتنفيذ مهام محددة، دون أن تكشف عن حجم تلك القوات.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، خلال جلسة استماع له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أن عناصر القوات الخاصة الأمريكية الذين بدأوا في الانتشار ستكون من المهام المناطة بهم مداهمة أوكار محددة لإلقاء القبض على قادة تنظيم الدولة.

وصرح كارتر أنه يتم نشر "قوة استكشافية متخصصة" في العراق لمساعدة القوات العراقية والبشمركة على قتال تنظيم الدولة وذلك "بالتنسيق التام مع الحكومة العراقية".

وأكد كارتر أن الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة تتقلص لصالح الأكراد في سوريا والعراق.

وأضاف أن "قوات العمليات الخاصة الأمريكية لديها مجموعة فريدة من القدرات التي تمكنها من القيام بمهام متعددة"، مؤكدا "نحن مستعدون لاستخدام قدرات هذه القوة الفريدة في أي فرصة مناسبة".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي أن هذه القوات الخاصة قادرة كذلك على التدخل في سوريا المجاورة التي أعلنت واشنطن إرسال نحو 50 من قوات العمليات الخاصة إلى أراضيها.

وقال كارتر "هذه القوات الخاصة ستتمكن مع الوقت من القيام بالمداهمات، وتحرير الرهائن، وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة في تنظيم الدولة".

وأكد كارتر أنه "مستعد لتوسيع" دور القوات الخاصة في سوريا، ودعا القوى الدولية إلى تعزيز جهودها لهزيمة تنظيم الدولة

وقال كارتر "على المجتمع الدولي بما فيه حلفاؤنا وشركاؤنا المساعدة على تكثيف (الجهود) قبل وقوع هجوم مماثل لهجمات باريس".

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