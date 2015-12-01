الأسد : يوجد إرهابيون بين اللاجئين

زعم الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لتلفزيون التشيك نشرت مقتطفات منه أن هناك إرهابيين بين اللاجئين السوريين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا.

وقالت وكالة رويترز إنه عندما سُئل الأسد عما إذا كان يتعين على الأوربيين الخوف من اللاجئين القادمين من سوريا قال إنهم خليط، مشيرا إلى أن أغلبيتهم من السوريين الشرفاء الوطنيين. لكنه أضاف أن هناك إرهابيين تسللوا بينهم وأن هذا أمر حقيقي على حد قوله.

وقال تلفزيون التشيك إنه أجرى المقابلة مع الأسد في دمشق وسيبثها بالكامل الثلاثاء.

ووصل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا هذا العام – بدون وثائق غالبا – مما أثار مخاوف في كثير من البلدان.

وتعهدت تركيا بالمساعدة في وقف تدفق المهاجرين على أوربا في مقابل مساعدات نقدية وتسهيلات بخصوص التأشيرات واستئناف المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.