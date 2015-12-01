الأربعاء .. انطلاق فعاليات معرض الدوحة للكتاب

د. حمد بن عبد العزيز الكواري _ وزير الثقافة القطري

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون والتراث ويستمر عشرة أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتشارك في المعرض 427 دار نشر تمثل 26 دولة عربية وأجنبية فضلا عن 75 من أصحاب التوكيلات لدور نشر أخرى، ويحتوي المعرض على أكثر من 18 ألف عنوان في مختلف المجالات فضلا عن أكثر من 3 آلاف عنوان باللغات الأجنبية، كما توجد مشاركة واسعة لدور نشر كتب الأطفال.

قال وزير الثقافة والفنون والتراث القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري إن معرض الدوحة الدولي للكتاب يمثل ركنا أساسيا من الفعاليات الثقافية, و يعتبر تكريما للثقافة والمثقفين كل عام.

وأشار وزير الثقافة القطري, إلى مشاركة تركيا كضيف شرف المعرض هذا العام تتويجا للعام الثقافي قطر – تركيا 2015 الذي شهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في البلدين ، موضحا أن المشاركة التركية سوف تكون متميزة وفعالية نظرا لما تتمتع به العلاقات بين البلدين وما يربطهما من علاقات تاريخية.