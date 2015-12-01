استشهاد فلسطيني بعد طعنه لمستوطن في بيت لحم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، جنوبي مدينة بيت لحم، الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني عقب طعنه لمستوطن إسرائيلي قرب محطة الحلافلات على مفرق "غوش عتصيون"، جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. مشيرة إلى أن الإسرائيلي "أصيب بجراح طفيفة".

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، مما أدى لإصابته بـ "جراح خطيرة"، وأعلن عن وفاته في المكان، لافتة النظر إلى أن جيش وشرطة الاحتلال أغلقا المكان، وشرعا في عمليات بحث وتمشيط وإجراء تحقيقات لـ " الوقوف على تفاصيل الحادث".

يشار إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع لـ 107 منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بينهم 23 طفلاً و4 سيدات.