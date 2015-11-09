ناشئو نيجيريا يحصدون مونديال كرة القدم للمرة الخامسة

لاعبو المنتخب النيجيري _ أرشيف

حافظ منتخب نيجيريا على لقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على منتخب مالي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية في مدينة فيلا ديل مار بتشيلي.

وافتتح فيكتور اسيميه التسجيل من تسديدة قوية في الدقيقة 56 مسجلا هدفه العاشر في المسابقة لينجح الأخير بالتالي من التسجيل في كل مباراة خاضها منتخب بلاده في المونديال.

وبعد 3 دقائق نجح المنتخب النيجيري الذي خاض النهائيات بخطة هجومية حيث سجل 23 هدفا، من الاستفادة من كرة ضائعة في وسط الملعب ليضيف الهدف الثاني بواسطة فونسو بامغبوي الذي لم يترك اي فرصة للحارس في صدها.

وباتت نيجيريا ثاني دولة تحتفظ باللقب بعد البرازيل التي احتفظت بلقبها في مونديالي 1997 و1999.

وكانت نيجيريا توجت لأول مرة عام 1985 في افتتاح البطولة ثم توجت باللقب أعوام 1993 و2007 و2013، كما أنها خاضت 3 نهائيات أعوام 1987 و2001 و2009.

وحلت بلجيكا في المركز الثالث بفوزها على المكسيك بثلاثة أهداف لفان فيرينبرغ (54) وفانزير (73) وفينيغاس (90) مقابل هدفين لريكاردو مارين (57 من ركلة جزاء) وفارغاس (88).