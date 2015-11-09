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ملياردير روسي يمنح جوائز علمية تزيد على 21 مليون دولار

9/11/2015
 الملياردير الروسي يوري ميلنر

اكتسبت الحياة الأكاديمية بعض البريق لمجموعة مختارة من العلماء حين سلم الملياردير الروسي يوري ميلنر أمس الأحد سبع جوائز للاكتشافات العلمية تزيد قيمتها على 21 مليون دولار.

واستحدث ميلنر هذه الجوائز منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا ، ومنهم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والمشارك في تأسيس غوغل سيرغي بن.

وتبلغ قيمة الجائزة ثلاثة ملايين دولار أي نحو ثلاثة أمثال ما يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل.

وذهبت خمس جوائز لباحثين في علوم الحياة عن اكتشافات في مجالات تتفاوت من علم البصريات الوراثي الى وضع تسلسل لجينات حفريات قديمة. كما منحت جائزة في الرياضيات الى استاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

كما حصل ثمانية علماء في الرياضيات والفيزياء في مقتبل حياتهم المهنية على جائزة قيمة كل منها مئة الف دولار.

ويسعى ميلنر إلى إعطاء العلم البريق الذي يحظى به نجوم الرياضة والفن.

وفي وقت سابق من العام قال ميلنر إنه سيخصص مائة مليون دولار  للبحث عن مظاهر حياة ذكية في الفضاء ورصد أي إشارات لاسلكية أو ضوئية.

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