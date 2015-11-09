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مقتل اثنين اميركيين في اطلاق نار في مركز تدريب بعمان

9/11/2015
 قوات أردنية _ أرشيف

أعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس الإثنين مقتل عسكريين أميركيين إثنين وإصابة إثنين أخرين، جروح

 احدهما خطيرة، إثر قيام عسكري أردني باطلاق النار عليهم في مركز أمني أردني شرق عمان، قبل أن يقتل نفسه.

 وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "عسكريا أردنيا أطلق النار على عسكريين أميركيين في مركز تدريب للشرطة في منطقة الموقر (شرق عمان) ما أدى إلى مقتل إثنين من العسكريين الأميركيين، وإصابة اثنين أخرين إصابة احدهما خطيرة".

 وأضاف المصدر أن "العسكري الأردني أطلق النار فيما بعد على نفسه ما أدى إلى مقتله".

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