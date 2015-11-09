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محكمة مصرية تخلي سبيل نجل "البلتاجي"

9/11/2015

د.محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان

قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم (الاثنين) بإخلاء سبيل "خالد" نجل "د. محمد البلتاجي" القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقال" فيصل السيد" عضو هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي لوكالة أنباء الأناضول "خالد الشاب الصغير متهم بتهم كثيرة نرفضها، وليست مقبولة وكيدية، وبينها الانتماء لجماعة الإخوان، وقرار محكمة اليوم يمكن الاستئناف عليه من جانب النيابة، وسنطلب إخلاء سبيل للمرة الثانية في حال طعن النيابة، الذي لم يتم حتى الآن، وإن كان مرجحًا حدوثه".

 وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على "خالد البلتاجي" من منزل العائلة، في حي مدينة نصر "منبدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة". وقال "عمار البلتاجي" الأخ الأكبر لخالد  وقتها "هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس) ووالده".

واعتبر "عمار البلتاجي" أن ارتكاب جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق "خالد" يأتي "انتقامًا لدور والده في الثورة، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين".

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