كلمات حائرة بين المذكر والمؤنث في اللغة الألمانية

كلمات حائرة بين المفرد المؤنث فى اللغة الألمانية _ أرشيف

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث في ألمانيا عن اختلافات الألمان حول تسمية أدوات التعريف لبعض الكلمات الرئيسية مثل (الفيروس , التوست ).

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد يوجوف الألماني لقياس الرأي أن 62 بالمائة من الألمان يستخدمون أداة المفرد المذكر مع كلمة (فيروس)، فيما يفضل 34بالمائة استخدام أداة المحايد معها بينما تراوحت إجابات النسبة الباقية بين عدم الرد أو استخدام أداة المفرد المؤنث .بينما جاء في قاموس (دودن) اللغوي المتخصص في اللغة الألمانية أن كلمة (فيروس) اسم محايد ولكن استخدامها شائع على أنها اسم مذكر في خارج نطاق اللغة المتخصصة.

يذكر أن اللغة الألمانية بها ثلاث أدوات لتعريف الاسم المفرد والذي تقسمه اللغة الألمانية إلى مذكر ومحايد ومؤنث، ولا تخضع التصنيفات، في أغلب الحالات، لقاعدة معينة بل يتعين حفظ كل اسم بأداة معرفته، وهي من الصعوبات الشائعة التي تواجه دارس الألمانية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع وجود اختلاف أيضا حول كلمة (رهن)، إذ يصنفها 68 بالمائة من الألمان على أنها اسم محايد (كما هي في قاموس دودن)، لكن 28 بالمائة من الألمان يصنفونها على أنها اسم مذكر.

وأوضحت النتائج أن 65 بالمائة من الألمان يستخدمون مع كلمة (توست) أداة الأسم المذكر (كما هي في قاموس دودن)، فيما يفضل 31 بالمائة من الألمان استخدام أداة الأسم المحايد معها أما الباقون فتراوحت إجاباتهم بين عدم الرد أو استخدام أداة المفرد المؤنث (2 بالمائة).