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فيديو: 13 سيارة تبتلعها الأرض بولاية ميسيسبي الأمريكية

9/11/2015

ذكرت صحيفة محلية بولاية ميسيسبي الأمريكية أن هبوطاً أرضياً في ساحة لانتظار السيارات ابتلع 13 سيارة.

ونقلت صحيفة "ميريديان ستار" عن مسؤولين محليين قولهم إن الحفرة التي ظهرت مساء (السبت) بمساحة 400 قدم ابتلعت سيارات وشاحنات وسيارات دفع رباع،ي وأن سطح البقعة هوى لمسافة 15 قدماً.

وقالت الصحيفة إنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

وقال "باك روبرتس" مدير السلامة العامة بمنطقة ميريديان، إن سبب الحادث لم يتضح بعد، لكن الصحيفة ذكرت أن المنطقة التي شهدت الهبوط تقع على مقربة من مركز لصرف مياه الأمطار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إن الأمطار قد تكون عاملاً مساعداً في الحادث.

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