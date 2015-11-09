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فيديو: قوات سودانية تصل عدن لدعم المقاومة الشعبية

9/11/2015

وصلت تعزيزات من القوات السودانية، قوامها أكثر من 400 جندي، إلى مدينة عدن لدعم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني (الاثنين).

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه "نزل أكثر من 400 جندي سوداني في عدن" لينضموا إلى نحو 500 آخرين وصلوا إلى المدينة الساحلية في جنوب اليمن في 19من  تشرين الأول/أكتوبر، وتوزعوا في عدن وقاعدة العند الجوية الواقعة إلى الشمال منها، وتشترك القوات السودانية في عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

يذكر أن قوات إماراتية وسعودية وصلت كذلك إلى محافظة عدن منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح في تموز/ يوليو الماضي للمساهمة في حفظ أمن عدن وإعادة "شرعية" الحكومة والرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي".

وتأتي هذه التعزيزات مع اتخاذ القوات الموالية لـ"هادي" استعدادات لصد هجمات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" بعد يومين من استعادتهم مواقع في جنوب البلاد كانت قوات "هادي" المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، استعادتها منهم في الأشهر الماضية.

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