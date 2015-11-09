فيديو .. فتى مقدسي يخترع "روبوت"

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات بطولة الروبوت العالمي ، والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمشاركة 3 آلاف مخترع يمثلون أكثر من 45 دولة، حيث يتنافسون في 4 فئات تشمل كل منها تحديات مختلفة.

وكان من ضمن المتنافسين فتى مقدسي اخترع روبوت يقول بتمييز ألوان المكعبات والتحكم فيها عن طريق أذرع آلية .

وتعتبر هذه النسخة من البطولة واحدة من أكبر النسخ التي تقام حتى الآن من حيث مستوى عدد المشاركين. وتدعم هذه البطولة الالتزام الطموح للجهات الراعية في بناء مهارات وقدرات الجيل القادم في دولة قطر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.