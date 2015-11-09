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فيديو.. طفلتان تخترعان "روبوت" يساعد في اكتشاف البراكين

9/11/2015

عرضت شاشة الجزيرة مباشر ابتكار طالبتين عربيتين يدرسان في مدرسة حكومية بقطر "روبوت" يساعد في اكتشاف البراكين وأحجار الأسكوريا من الجبال التي تعمل كعازل للحرارة.

كما يساعد في اكتشاف الطبيعة مثل التعدين والمناخ من خلال قراءات يقوم بها الجهاز وإظهارها على الموقع المرتبط به.

وأضافت الطالبتان أن  الجهاز الذي تم ابتكاره يهدف إلى مزج العلوم بالتكنولجيا, كما أنه يتيح الفرصة للطلاب في تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية .

وقامت الطالبتان، خلال ظهورهما في برنامج ساعة صباح، بشرح كيفية عمل الروبوت وطرق تشغيله وكيف يمكن الاستفادة منه في أمور عديدة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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