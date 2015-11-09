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علماء يبحثون تطوير ملاعب وأحذية التنس عبر تقنيات حديثة

9/11/2015

ارتفاع سرعةالتنس تفرض تطوير ارضيات الملاعب والأحذية

يدرس علماء تقنيات الحركة والمراوغة للاعبي التنس المتسارعة في العصر الحديث بهدف تطوير صناعة مسطحات الملاعب والأحذية.

وبعد أن كانت مباريات التنس تجرى في معظمها على ملاعب رملية يلجأ الآن غالبية نجوم التنس إلى الركض والانزلاق للحفاظ على وتيرة سريعة للمباراة.

ويتعاون الآن مهندسون بريطانيون مع الاتحاد الدولي للتنس لتقييم هذه التقنية ووضع قياسات لها.

ويقول دانيل أورا الذي يحضر الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية بجامعة شيفلد "زادت سرعة المباريات كثيرا لأن اللاعبين يقذفون كرة الإرسال بسرعة أكبر كثيرا من السنوات الماضية. يمكن أن يكون السبب المادة التي تصنع منها المضارب والأوتار. لكن أعتقد أنه على اللاعب أيضا أن يصل إلى الكرة أسرع."

ويهدف العلماء لتحويل جهاز اختبار يقيس الاحتكاك والتفاعل بين اللاعب وحذائه والسطح الذي يتحرك عليه، يهدفون لتحويله إلى نظام محمول يقيس الاحتكاك في أي ملعب للتنس وهو ما يسمح للاعبين والمدربين بوضع خطة العمل استنادا للمعطيات الجديدة.

ويمكن أن تساعد هذه الأبحاث في تطوير الملاعب وأيضا صناعة الأحذية الرياضية لشحذ قدرة اللاعب على التحكم في
حركاته.

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