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طفل يجبر والده على عناقه مرات عديدة عند وداعه

9/11/2015

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا لطفل استغرق وقتا طويلا واقفاً بباب منزله، وهو يلوح بيديه لوالده رافضاً دخول المنزل ، ما دعا والده لمعانقته مرات عديدة. 

وأظهر المقطع المصور أنه على الرغم من مناداة والدة الطفل  له بالدخول، غير أنه أبى ذلك قبل تقبيل والده عدة مرات، وعندما شرع الأخير في تشغيل سيارته والتوجه لعمله، ركض نحوه مُجبراً إياه  على الخروج من السيارة مرة أخرى معانقاً إياه بقوة قائلاً له "أحبك أبي" مرات عدة. 

وظل الطفل واقفاً في الشارع يقول لوالده إنه يحبه حتى ركب والده سيارته مرة أخرى، وانطلق بعيداً، بينما يردد الطفل "أحبك أبي" قبل أن يعود أخيراً إلى المنزل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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