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شلل مروري في مقاطعة صينية بسبب ضرب امرأة لزوجها

9/11/2015

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما يعتقد أنه لامرأة صينية  تسببت في توقف المرور في مقاطعة هوبي بالصين بسبب رغبتها في الانتقام من زوجها  بعد ضبطها له مع فتاة داخل سيارة وفقا لما جاء بموقع "mz-mz" الصيني.

وظهرت المرأة مع أختها وهى في حالة غضب شديدة بعد أن علمت بأمر خيانة زوجها وقررت الانتقام  منه بتحطيم سيارته وهو موجود بداخلها مع صديقته، وحينما حطمت زجاج السيارة  خرج الزوج ،فانهالت عليه بالضرب بالعصى وسط اندهاش العشرات من الصينين اللذين تجمعوا حول السيارة لمشاهدة الموقف ،  وبعدها استدعوا الشرطة للسيطرة على الوضع وألقت القبض على الزوج وصديقته وزوجته وشقيقتها .

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