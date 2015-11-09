شلل مروري في مقاطعة صينية بسبب ضرب امرأة لزوجها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما يعتقد أنه لامرأة صينية تسببت في توقف المرور في مقاطعة هوبي بالصين بسبب رغبتها في الانتقام من زوجها بعد ضبطها له مع فتاة داخل سيارة وفقا لما جاء بموقع "mz-mz" الصيني.

وظهرت المرأة مع أختها وهى في حالة غضب شديدة بعد أن علمت بأمر خيانة زوجها وقررت الانتقام منه بتحطيم سيارته وهو موجود بداخلها مع صديقته، وحينما حطمت زجاج السيارة خرج الزوج ،فانهالت عليه بالضرب بالعصى وسط اندهاش العشرات من الصينين اللذين تجمعوا حول السيارة لمشاهدة الموقف ، وبعدها استدعوا الشرطة للسيطرة على الوضع وألقت القبض على الزوج وصديقته وزوجته وشقيقتها .