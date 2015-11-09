البث الحي
منوعات

شقيقتان تقدمان عرضا جويا للسير على "أجنحة الطائرات" بدبي

9/11/2015

في استعراض مبهر على هامش معرض دبي الجوي قامت الشقيقتان البريطانيتان إميلي وستيلا غيلدنغ ، بأعمال بهلوانية على أجنحة طائرات تحلق في الجو على ارتفاع كبير.

تقول "إميلي غيلدنغ" العضو منذ ست سنوات في فريق "بريتلينج"  للمشي على أجنحة الطائرات إن لديها مجموعة من الاستعراضات الجوية التي تتبعها وبالتالي فهناك عدد من الحركات التي تقوم بها. منها الإتيان بحلقات دوارة تمكنها من الصعود والهبوط والوقوف على اليدين، كما يمكن التحرك على الجانبين والقيام بعدد متنوع من حركات الجمباز.

وتشير "إميلي" إلى أن هذه الحركات تتطلب التدريب بشكل مكث ، حيث إن القائمين بهذه الألعاب يؤدون الحركات نفسها في التوقيت ذاته.

أما شقيقتها "ستيلا غيلدنغ" التي دخلت الموسم السادس لها الآن مع الفريق فتقول إنها تشعر بمتعة فائقة حين تقلع وتزيد السرعة وتشعر بالريح تعبث بشعرها، كما أنها تشعر بالانتعاش عندما تلفح الشمس وجهها، وتصف ذلك بأنه شعور رائع ، كما لو أنها على متن سفينة دوارة.

من جانبه يوضح الطيار "مارتن كارنغتون" أن ممارسة المشي على أجنحة الطائرات تحتاج لكثير من القوة والقدرة على التحمل، ويشير إلى أنهم الفريق الوحيد في العالم للمشي على أجنحة الطائرات، وقال إن ممارسي المشي على أجنحة الطائرات لابد أن يكون لهم خلفيات رياضية، فيجب عليهم أن يكونوا في غاية النشاط، لذا فإن بعضهم راقصون وبعضهم كان يمارس الألعاب الهوائية والفنون القتالية وما شابه.

كان معرض دبي الجوي قد افتتح  يوم الأحد  الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر فعالياته حتى يوم 12 من الشهر الجاري.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ"البلطجية"

A firefighter walks near a burning car during a protest against the "Global Security Bill'', that right groups say would make it a crime to circulate an image of a police officer's face and would infringe journalists' freedom in the country, in Paris, France, December 5, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)