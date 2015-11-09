شقيقتان تقدمان عرضا جويا للسير على "أجنحة الطائرات" بدبي

في استعراض مبهر على هامش معرض دبي الجوي قامت الشقيقتان البريطانيتان إميلي وستيلا غيلدنغ ، بأعمال بهلوانية على أجنحة طائرات تحلق في الجو على ارتفاع كبير.

تقول "إميلي غيلدنغ" العضو منذ ست سنوات في فريق "بريتلينج" للمشي على أجنحة الطائرات إن لديها مجموعة من الاستعراضات الجوية التي تتبعها وبالتالي فهناك عدد من الحركات التي تقوم بها. منها الإتيان بحلقات دوارة تمكنها من الصعود والهبوط والوقوف على اليدين، كما يمكن التحرك على الجانبين والقيام بعدد متنوع من حركات الجمباز.

وتشير "إميلي" إلى أن هذه الحركات تتطلب التدريب بشكل مكث ، حيث إن القائمين بهذه الألعاب يؤدون الحركات نفسها في التوقيت ذاته.

أما شقيقتها "ستيلا غيلدنغ" التي دخلت الموسم السادس لها الآن مع الفريق فتقول إنها تشعر بمتعة فائقة حين تقلع وتزيد السرعة وتشعر بالريح تعبث بشعرها، كما أنها تشعر بالانتعاش عندما تلفح الشمس وجهها، وتصف ذلك بأنه شعور رائع ، كما لو أنها على متن سفينة دوارة.

من جانبه يوضح الطيار "مارتن كارنغتون" أن ممارسة المشي على أجنحة الطائرات تحتاج لكثير من القوة والقدرة على التحمل، ويشير إلى أنهم الفريق الوحيد في العالم للمشي على أجنحة الطائرات، وقال إن ممارسي المشي على أجنحة الطائرات لابد أن يكون لهم خلفيات رياضية، فيجب عليهم أن يكونوا في غاية النشاط، لذا فإن بعضهم راقصون وبعضهم كان يمارس الألعاب الهوائية والفنون القتالية وما شابه.

كان معرض دبي الجوي قد افتتح يوم الأحد الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر فعالياته حتى يوم 12 من الشهر الجاري.