ساعة صباح يعرض لابتكارات أولمبياد الروبوت العالمي

ناقش برنامج ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر أولمبياد الروبوت العلمي بالدوحة الذي شارك فيه أكثر من 3 ألاف طالب من 45 دولة حول العالم, والمطروح في مسابقات عالمية , والذي يهدف إلى مزج العلوم والتكنلوجيا والتعليم , كما أنه يتيح الفرصة للطلاب في تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية .

وقالت نادين محمد عبد الرؤف الطالبة الحاصلة على المركز الثالث محليا في الأولمبياد الوطني للروبوت -خلال مشاركتها في برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر- إنه يساعد الإنسان في تحديد أماكن البركان و استكشافات الطبيعة مثل التعدين والمناخ في معظم الدول.

وقالت الطالبة يسرا محمد صلاح الدين -الحاصلة على نفس المركز مع زميلتها نادين- إن فكرة المشروع الذي قاموا بتصنيعه جاءت بعد البحث الدقيق لاختيار الفكرة, مضيفة أن الروبوت يساعد في البحث عن أحجار الأسكوريا التي تساعد على العزل الحراري في أماكن الاستكشافات .

وقال الطالب تميم حيدر صاحب مشروع الروبوت الفائز بالمركز السابع عالميا في الأولمبياد الوطني, إن فكرة مشروعه تعمل على معرفة الأماكن الخطرة مثل الكهوف, والبراكين والجبال والمناطق الجليدية, موضحا أن الروبوت يقوم بقراءات الضغط الجوي ودرجات الحرارة في تلك الأماكن للحفاظ على حياة العاملين فيها ويرسلها لوحدة التحكم الأرضية.

وأشار أحمد محمد علي الفائز أيضا بالمركز السابع إلى أهمية قسم تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس، وأهميتها في مساعدتهم لخدمة المشروعات.

وأوضح أنه يمكن للباحثين والجيولوجيين الاستفادة من الروبوت في أعمالهم لعدم قدرتهم على الوصول لبعض الأماكن الخطرة المستخدمة في بحثهم.