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رفض طلب كوسوفو الانضمام للـيونسكو

9/11/2015

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم

أعلن مصدر رسمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، أن طلب ترشيح كوسوفو لعضوية المنظمة رفض الاثنين بعدما لم يحصل على غالبية ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماده.

ورفض طلب كوسوفو للانضمام إلى منظمة اليونسكو بتصويت ثلثي أعضاء المؤتمر العام ضد الطلب. وحصلت كوسوفو، الإقليم السابق في صربيا، على الاستقلال في 2008.

وقال رئيس الجلسة بعد التصويت في مقر المنظمة في باريس إن "المؤتمر العام صوت ضد اعتماد مشروع القرار"، رافضا انضمام هذا الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في 2008.

وعارضت كل من روسيا وصربيا بشدة طلب التصويت وحاولتا في وقت سابق من اليوم تأجيل العملية. واعترفت 111 دولة بدولة كوسوفو منذ انفصالها عن صربيا. لكن موسكو وقفت دوما أمام حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

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