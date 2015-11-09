ربما حقدا على الورثة .. عجوز تتلف مليون يورو

عجوز نمساوية تلتف بمايون يورو لحرمان الورثة (التيليغراف)

فجأة .. قررت ثرية نمساوية مسنة (85 عاما) حرمان أبنائها وحفدتها من الإرث، حيث قامت بتمزيق جميع مدخراتها، والتي تبلغ 950 ألف يورو أي ما يقارب المليون يورو، قبل موتها في إحدى دور المسنين، حتى لا يستفيد ورثتها بالمبلغ، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية.

وأكد المدعي العام لإحدى الولايات النمساوية، إيريك هابيتزل، أن تمزيق السيدة لهذا المبلغ الكبير من المال، والتي (لم يتم الافصاح عن هويتها)، هو ربما نتيجة لحقد تكنه السيدة لأبنائها وحفدتها وبقصد إغاظتهم.

كما أن تخريب مدخراتها المقدرة (950 ألف يورو) بنفسها لا يعد عملاً إجرامياً، لهذا السبب لن يتم فتح أي تحقيق متعلق بالواقعة لعدم وجود شبهة جنائية، بحسب المدعي العام للولاية.

وكان القائمون على دار المسنين قد عثروا على السيدة ميتة على فراشها وحولها 500 ورقة نقدية ممزقة ومستندات بنكية ممزقة.

ووفقا لصحيفة كوريير النمساوية اليومية، فإن الورثة ما زالت أمامهم فرصة للحصول على الأموال بحسب تصريحات المسؤولين في البنك المركزي النمساوي.

وأكد فريدريش هامرشميت، نائب رئيس المصرف الوطني النمساوي، أن الورثة إذا ما استطاعوا تجميع بقايا الأوراق النقدية، التي قامت السيدة بتقطيعها، وسيقوم البنك باستبدالها لهم ومنحهم إياها بعد إجراءات التوثيق.