حزب المعارضة بميانمار يعلن فوزا كاسحا في الانتخابات

فوز المعارضة بهذه الانتخابات قد ينهي سنوات من الحكم الدكتاتوري في البلاد

أعلن حزب المعارضة بقيادة اونغ سان سو تشي في ميانمار الاثنين أنه حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد مع فوزه بـاكثر من 70% من مقاعد البرلمان.

وقال وين هتين المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية إن حزبه بصدد الفوز بأكثر من 70% من المقاعد عبر البلاد؛ لكن اللجنة الانتخابية لم تعلن النتائج رسميا بعد.

وكان الملايين قد احتشدوا في طوابير طويلة أمس الأحد للادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التاريخية في البلاد.

وظل حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش مهيمنا على سدة الحكم في البلاد منذ عام 2011.

ويقول مراقبون دوليون إن عملية التصويت جرت على العموم بانسيابية وهدوء، مع وجود بعض المخالفات المحدودة.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات الآلاف من المسلمين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، لكن تم منعهم من التصويت، لأن النظام الحاكم في ميانمارلا يعتبرهم مواطنين.

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