"بهمش" هاشتاغ فلسطيني جديد يتحدى غطرسة الاحتلال

شبان فلسطينيون يتظاهرون ضد الاحتلال الإسرائيلي

أثناء إطلاق جنود إسرائيليين النار على شبان متظاهرين فلسطينيين بمدينة الخليل الشهر الماضي تدخل عجوز فلسطيني يدعى "زياد أبو هليل" لمنعهم، وعندما أشار أحد الجنود إلى الشبان الفلسطينيين قائلا "إنهم يلقون علينا الحجارة" رد "أبو هليل" بتلقائية وشجاعة على الجندي الإسرائيلي قائلا "بهمش ..خليهم يضربوا".

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بهذه الواقعة دشن فلسطينيون وسما "هاشتاغ"" بعنوان "#بهمش " وتم تداوله بصورة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية.

وبهمش، كلمة فلسطينية عامية يستخدمها الفلسطينيون كما يستخدمها المصريون بتصريف آخر "ما يهمش" وتعني (لا مشكلة أو عادي).

وامتزج عدد من الهاشتاغات، بالسخرية من إجراءات الجيش الإسرائيلي على الأرض، من إغلاق طرقات، ومداهمات، واعتقالات، ودشن الفلسطينيون هاشتاج "#بهمش صامدون ".

وكان الفنان الفلسطيني قاسم النجار أصدر أمس (الأحد) أغنية مستوحاه من "بهمش" قائلًا "(بهمش) فيه احتلال لكننا نحن صامدون، الأم الفلسطينية تزغرد مع وداع نجلها الشهيد، بهمش فدا الوطن، بهمش في حواجز، بهمش كل إجراءات الاحتلال، لكن "اللي بيهم" أن الأقصى لا يدنس، ولا يقسم".

ومن كلمات الأغنية الجديدة للنجار: "قالو لسيدي العجوز ضربوا حجار، جاوب سيدي باستهتار عادي خليهم (اتركهم) بهمش (..) لو يعتقلونا يوميًا راح نصمد بهمش (…) لو حتى سكرتوا (أغلقتم) الضفة بهمش".

وقال "محمود حريبات" مقدم برنامج "دوت كوم" في إذاعة "24 إف" المحلية، لوكالة أنباء الأناضول : "(بهمش) ينتشر بسرعة كبيرة، كونه هاشتاغ عفوي جاء من نبض الشارع، بسيط يلامس روح الناس، يلامس معاناتهم مع الاحتلال".

وأضاف: "سر نجاح (بهمش) عفويته وبساطته، الشباب الفلسطيني بات يتقن بحرفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة للعالم، ولفت أنظاره للقضية الفلسطينية".

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، مواجهات دموية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، وقد أدت تلك المواجهات التي اسماها البعض انتفاضة الطعن لاستشهاد 80 فلسطينيا ومقتل عددا من الإسرائيليين بطعنات الشباب الفلسطيني الغاضب من استباحة المسجد الأقصى.