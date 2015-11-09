بالصور .. قدّم ضرس العقل خاتما لخطيبته

أمريكي يقدم ضرس العقل خاتم خطوبة لحبيبته (ميرور البريطانية)

أهدى شاب أمريكي من ولاية كاليفورنيا خاتماً مرصعاً بضرس العقل لخطيبته في الهالوين، وذلك بعد أن طلب من طبيب الأسنان خلعه ليبدأ تاجر المجوهرات بتشكيله ووضعه على خاتم الخطوبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبينت الصحيفة أن الأمريكييْن لوكاس أنجر وخطيبته كارلي ليفيكس قد خططا لحفل زفاف غير تقليدي، وحين اقترح أنجر خلع ضرس العقل من فمه ووضعه على خاتم فرحت كارلي وأيدت الاقتراح.

وكتبت كارلي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنني متحمسة بشكل لا يصدق على الزواج من أفضل صديق لي، هذا الرجل أهداني جزءًا منه، وهو أغلى عندي من قطعة ماس، إننا سنكون زوجين غير تقليديين على الإطلاق".

وأعلنا الحبيبان أن حفل الزفاف سيتم في وقت قريب في على وشك الزواج في لاس فيغاس.