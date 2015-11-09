البث الحي
منوعات

بالصور .. قدّم ضرس العقل خاتما لخطيبته

9/11/2015
أمريكي يقدم ضرس العقل خاتم خطوبة لحبيبته (ميرور البريطانية)

أهدى شاب أمريكي من ولاية كاليفورنيا خاتماً مرصعاً بضرس العقل لخطيبته في الهالوين، وذلك بعد أن طلب من طبيب الأسنان خلعه ليبدأ تاجر المجوهرات بتشكيله ووضعه على خاتم الخطوبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبينت الصحيفة أن الأمريكييْن لوكاس أنجر وخطيبته كارلي ليفيكس قد خططا لحفل زفاف غير تقليدي، وحين اقترح أنجر خلع ضرس العقل من فمه ووضعه على خاتم فرحت كارلي وأيدت الاقتراح.

وكتبت كارلي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنني متحمسة بشكل لا يصدق على الزواج من أفضل صديق لي، هذا الرجل أهداني جزءًا منه، وهو أغلى عندي من قطعة ماس، إننا سنكون زوجين غير تقليديين على الإطلاق".

وأعلنا الحبيبان أن حفل الزفاف سيتم في وقت قريب في على وشك الزواج في لاس فيغاس.
 
 
 

 
 

 
المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ"البلطجية"

A firefighter walks near a burning car during a protest against the "Global Security Bill'', that right groups say would make it a crime to circulate an image of a police officer's face and would infringe journalists' freedom in the country, in Paris, France, December 5, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)