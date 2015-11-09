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العودة يدعو أغنياء العرب لحماية لاجئي سوريا من الشتاء

9/11/2015
الدكتور سلمان العودة – الداعية الإسلامي

دعا الداعية الإسلامي سلمان العودة الأغنياء بالعالم العربي والإسلامي إلى دعم وحماية لاجئي سوريا الموجودين في دول الجوار من برد الشتاء.

وأضاف العودة –خلال مؤتمر عقدته منظمات إغاثية في إسطنبول بتركيا- تحت عنوان (نداء استغاثة قبل أن تقع الكارثة) لبيان المخاطر التي تهدد اللاجئين السوريين مع قدوم فصل الشتاء – أنه ليس راضيا عن مستوى الدعم المقدم إلى اللاجئين؛ على الرغم من توافر الإمكانات والموارد المادية في المنطقة العربية وبخاصة دول الخليج.

بدوره، قال الأب إبراهيم فرح –رئيس كنيسة الروم الأرثوذوكس بمدينة إدلب السورية إنه يجب على المجتمع الدولي أن يسهم ماديا ومعنويا لدعم اللاجئين السوريين، داعيا لتشكيل مجموعات عمل لتخفيف معاناتهم وإيجاد حل سياسي يضمن لهم حق العودة لديارهم.

وكانت منظمات إغاثية قد أحصت عشرات الضحايا من اللاجئين السوريين أغلبهم من الأطفال الذين قضوا جراء موجة البرد القارس في العام الماضي، كما أشار مدير الدفاع المدني السوري إلى أن هناك بالفعل مخيمات للاجئين تعرضت للغرق في بعض أماكن النزوح .

المصدر : الجزيرة مباشر
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