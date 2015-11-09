الجماهير المصرية تعود للمدرجات فبراير المقبل

المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم – ثروت سويلم

قال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم " ثروت سويلم" اليوم (الاثنين) إن الجماهير ستعود للمدرجات مع بداية الدور الثاني للدوري العام، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقامة المباريات بمدرجات خالية.

كانت السلطات الأمنية المصرية قد حظرت إقامة المباريات بجماهير عقب مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث "مذبحة ستاد بورسعيد" في فبراير /شباط 2012، إلا أنه وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات في الموسم الماضي شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة مقتل 22 مشجعا لنادي الزمالك بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي في فبراير شباط من العام الماضي.

وجدد الأمن الحظر على حضور الجماهير للمباريات مع استثناء بعض مباريات المنتخب المصري ومنها مباراته القادمة أمام تشاد يوم 17من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، في إياب الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2018 والتي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 22 ألف متفرج.

ونقل موقع الاتحاد المصري للعبة على الإنترنت عن سويلم قوله اليوم "عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز ستكون مع انطلاق مباريات الدور الثاني – منتصف فبراير المقبل – وبعد موافقة رئيس الوزراء".