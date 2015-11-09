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استشهاد رجل وامرأة برصاص الاحتلال في الضفة

9/11/2015
 الشباب الفلسطيني يشعر بإحباط مع تعثر عمليات السلام

قالت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد إن سائقا فلسطينيا قتل بالرصاص بعدما اقتحم بسيارته محطة للحافلات بالضفة الغربية المحتلة فأصاب أربعة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا هاجم بسيارته محطة للحافلات قرب مستوطنة تفوح بالضفة الغربية المحتلة فأصاب أربعة أشخاص ، مضيفة أن قوات الشرطة قتلته بالرصاص.

من ناحية أخرى قام عناصر أمن إسرائيليون اليوم بقتل فلسطينية حاولت مهاجمتهم بسكين في شمال الضفة الغربية ، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الاسرائيلية ، على خلفية موجة أعمال العنف المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 74 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا عشرة إسرائيليين.

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