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إصابة 7 في شجار عائلي بـ"المقشات" في ألمانيا

9/11/2015
شجار بالمقشات في ألمانيا-صورة أرشيفية

ألقت قوات الشرطة  الألمانية القبض على 7 أشخاص في شجار عائلي في مدينة جومرسباخ بولاية  شمال الراين -فستفاليا غرب المانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة (الاثنين) إنه وفقاً لتقييم لإصابات، فإن  أفراد الأسرة ضربوا بعضهم البعض بقطع من محتويات المنزل خلال شجارهم أمس  الأحد، مشيراً إلى أن القطع المستخدمة في الشجار شملت عصا مقشة ومقعد  مطبخ.

وتوجه عدد من سيارات الدورية الامنية ،إلى جانب 3 سيارات إنقاذ، إلى  موقع الشجار  .. ولا يزال أحد السبعة المصابين يتلقى الاسعافات في المستشفى اليوم.

وألقت قوات الشرطة على خمسة أشخاص بشكل مؤقت بتهمة إلحاق إصابة جسمانية  خطيرة بالغير، في الوقت الذي لم تتضح فيه أسباب المشاجرة.

 

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