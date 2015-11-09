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إحالة واقعة تصفية "الغرابلي" لنيابة أمن الدولة المصرية

9/11/2015

أشرف الغرابلي بعد تصفيته على يد الشرطة المصرية

أحالت النيابة العامة المصرية واقعة تصفية المتهم "أشرف الغرابلي" لنيابة أمن الدولة العليا. لإجراء التحقيقات القانونية المتعلقة بتفاصيل مقتله أثناء ضبطه.

يعد المتهم "أشرف الغرابلي" من أخطر العناصر المتورطة فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قوات الشرطة والتمركزات الأمنية – بحسب الشرطة المصرية .

كان قطاع الأمن الوطني التابع للداخلية المصرية قال إنه رصد تردد المتهم على منطقة المرج بالقاهرة، وعلى الفور تم التنسيق والاشتراك مع كل القطاعات الأمنية متمثلة في قطاع الأمن العام والمركزي ورجال العمليات الخاصة لاستهداف المتهم وضبطه، إلا أنه وفقا لرواية الشرطة  قام بإطلاق النيران في مطاردة انتهت بمقتله.

وتتهم الداخلية المصرية "الغرابلي"  بأنه المحرك الأساسي في عملية تفجير معبد الكرنك، التي وقعت جنوبي مصر، مؤخراً. وزعم وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في أثناء مطاردة القتيل تبادل إطلاق النار مع القوى الأمنية، فردت عليه بإطلاق الرصاص، وأردته قتيلاً، من دون أن تذكر وقوع أية إصابات في صفوف القوى الأمنية، وهو ما اعتادت عليه في عمليات التصفية، التي تنتهجها وزارة الداخلية المصرية.

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