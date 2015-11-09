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أعمى يختبر أمانة المارة .. شاهد النتيجة!

9/11/2015

قام الشاب الأسترالي أدريان جي بتجربة اجتماعية في مدينة ملبورن اختبر فيها مدى صدق الناس وأمانتهم، إذ كانت النتيجة صادمة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظاهر الشاب الجريء بالعمى متجولاً في شوارع المدينة مرتدياً نظارته الداكنة ومستخدما عصا طويلة للاستدلال على الطريق.

وراح أدريان يطلب من المارة استبدال عملة ورقية من فئة 5 دولارات بما يقابلها من فئة الدولار الواحد؛ لكنه كان يتعمد إعطاءهم ورقة من فئة الـ50 دولارا من باب الاختبار باعتبار أنها من فئة الـ5 دولارات.

وقد أصيب هنا الشاب بخيبة أمل لاستغلال الكثيرين "إعاقته" البصرية بأخذ النقود منه على أنها 5 دولارات.

فأحدهم أخذ الـ50 دولارا، وأعاد له ورقة أخرى بـ5 بعدما أوهمه أنه لم يجد فكة، والآخر أخذها ومضى، وثالث أخذها وأعطاه 5 دولارات ورقية، ورجل واحد فقط في الفيديو كان صادقاً ونبه الشاب أن الورقة بـ50 وليس بـ5.

وأظهرت هذه التجربة أن الفتيات كن أكثر صدقاً من الرجال حيث كنّ ينبهن الشاب بأنه يحمل نقوداً من فئة الـ50 دولارا، أما الرجال بمختلف أعمارهم فكانوا يعتبرونها فرصة للاحتيال على الشاب الضرير.

وكانت النتيجة مخيبة للآمال، وطالب "أدريان" المارة المخادعين في نهاية الفيديو أن يكونوا صادقين في المرة القادمة.
 أعمى يختبر أمانة المارة والنتيجة صادمة (ديلي ميل البريطانية)

 

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