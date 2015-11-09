أردني يقتل جنديين أمريكيين وجنوب إفريقي ثم ينتحر

العملية تمت داخل مركز لتدريب الشرطة في عمان

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وجنوب إفريقي وإصابة ستة آخرين أحدهم حالته خطيرة ، وذلك إثر قيام عسكري أردني بإطلاق النار عليهم في مركز أمني أردني شرق العاصمة عمان، قبل أن يقتل نفسه.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عسكريا أردنيا أطلق النار على عسكريين أمريكيين في مركز تدريب للشرطة في منطقة الموقر (شرق عمان) ما أدى إلى مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين وجنوب إفريقي ، وإصابة ستة آخرين إصابة أحدهم خطيرة.

وأضاف المصدر أن العسكري الأردني أطلق النار فيما بعد على نفسه ما أدى إلى مقتله.