هولندا تؤجر سجونها لبلجيكا والنرويج

يلجأ القضاء الهولندي للغرامات عوضا عن السجن

على عكس كل الدول الأوروبية، سجلت هولندا تراجعا في عدد السجناء، لدرجة أنها شرعت في تأجير سجونها إلى بلجيكا والنرويج، بحسب تحقيق لمجلة لوموند دبلوماتيك.

ويرجع التحقيق السبب إلى تأجير هولندا لسجونها هو أن النظام القضائي فيها يعتمد على قصر مُدد عقوبات السجن والتفاوض عليها، وكذلك اللجوء إلى الغرامات المالية عوضا عن الأحكام بالسجن.

ويتوقع الخبراء أن تنخفض نسبة السجناء إلى حدود 60% في عام 2018 من إجمالي 12 ألف سجين.

يشار إلى أن بلجيكا تستأجر أماكن في السجون الهولندية منذ عام 2009، وفق المجلة، بينما شرعت النرويج في تأجير أماكن هي الأخرى قبل ثلاث سنوات.