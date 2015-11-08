هبة رؤوف: نسبة الطلاق في سنوات الزواج الأولى بمصر وصلت 40%

قالت "د.هبة رؤوف عزت" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن نسبة الطلاق في سنوات الزواج الأولى، خاصة في أول سنة أو سنتين، وصلت في مصر وفقا لبعض التقديرات إلى 40% ، وأشارت خلال ندوتها عن الثقافة بمصر والتي عقدت اليوم الأحد على هامش المعرض العربي الأول للكتاب بتركيا إلى تفكك منظومة القيم في العالم، وإلى وجود حالة من السيولة في العلاقات المجتمعية .

ورفضت "د. هبة رؤوف" ما يثيره البعض دائما عن تآمر الغرب على الشرق الإسلامي، وقالت: تقسيم العالم جغرافيا إلى شرق وغرب تقسيم خاطيء، بدليل أننا موجودون الآن في اسطنبول، وهي مدينة ليست عربية، وبرغم ذلك فالتجمع الموجود في تلك الندوة هو تجمع شرقي وليس تجمعا غربيا.

لمتابعة الندوة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=IlXvhyotF3w