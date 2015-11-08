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منشق عن تنظيم الدولة يكشف .. تفشي الإدمان داخل صفوفه

8/11/2015

أكد القيادي المنشق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا "أبو الوليد التونسي"  أن التنظيم يمارس عمليات قمع وقتل لمجرد النقاش مع أحد أمراء التنظيم.

التونسي  الذي انشق على التنظيم منذ أيام وسلم نفسه للجيش الحر ليدلي بشهادته عن الأيام التي قضاها كمدير لمركز معالجة الإدمان في تنظيم الدولة بمدينة الرقة السورية، أضاف خلال لقاء خاص مع موقع  الجزيرة مباشر، أن أعضاء التنظيم يمنعون المهاجرين من الرجوع لبلادهم من خلال الاستيلاء على جوازات سفرهم، مشيرا إلى أن الأوفياء لهم ، هم من يعينون أمراء، أما من يناقشهم يتعرض للتعذيب والقتل.

وحول سؤاله عن الاعدامات في صفوف أمراء التنظيم أجاب التونسي "  أنا سمعت أن اعدامات كثيرة حدثت بشكل كبير وأغلبها تكون بسبب الخلاف في إمارة ، فيسجن ويقتل بدون معرفة الأسباب.

وبخصوص إنشاء التنظيم لمركز معالجة الإدمان قال القيادي المنشق إن من أهم الأسباب التي جعلته يؤسس هذا المشفى  كثرة حالات الإدمان داخل صفوف التنظيم .

المصدر : الجزيرة مباشر
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