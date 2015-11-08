ملك المغرب : مقترح الحكم الذاتي للصحراء آخر التنازلات

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أسوشيتد برس)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب وجهه أمس السبت – بمدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية – بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء إن المخطىء من ينتظر من المغرب تقديم تنازلات بعد مقترح الحكم الذاتي وأن المغرب سيتصدى للحملات التي تستهدف المنتجات المغربية ، مشيرا إلى أنه لا فرق عنده بين منتجات المناطق الجنوبية والشمالية ، ومشددا على أنه سيواجه كل الحملات التي تشكك في الوضع القانوني للصحراء".

وأضاف الملك أن المغرب وعد بالديمقراطية وبتمكين سكان أقاليمه الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية وها هم اليوم يختارون ممثليهم ويشاركون في المؤسسات المحلية بكل حرية ومسؤولية.

من ناحية أخرى تعددت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما جاء في خطاب الملك ، حيث قال القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم إن الملك كان حازما في خطابه ، كما قال الصحفي المغربي عثمان صديق : "إن الملك في خطابه أمس قال بأنه يحلم بقطار يربط بين طنجة ولكويرة ؛ مضيفا أن الخبر ليس في قطار يربط المدينتين، بل الخبر في أن الملك أيضاً يحلم".

وفي سياق متصل وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس – على خمس اتفاقيات لتقديم الدعم المالي لعدد من الأقاليم الصحراوية وكذلك بمد طريق سريع ، بقيمة إجمالية تبلغ 77 مليار درهم ، أي نحو 7 مليارات 700 مليون دولار

وتأتي هذه المشاريع في ذكرى مرور 30 عاما على "المسيرة الخضراء" التي نظمها العاهل الراحل الحسن الثاني في السادس من نوفمبر 1975 لاسترجاع إقليم الصحراء الغربية من المستعمر الإسباني بطريقة سلمية حيث تطوع350 ألف مغربي للقيام بهذه المسيرة.

ويعتبر المغرب الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيه ، وقدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة "البوليساريو" التي تطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير وإجراء استفتاء في الصحراء.