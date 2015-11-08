مظاهرات في المغرب ضد رفع أسعار المياه والكهرباء

تدير شركة "أمانديس " الفرنسية قطاعي المياه والكهرباء في طنجة

تظاهر الآلاف في شوارع طنجة شمالي المغرب أمس السبت احتجاجا على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة.

واندلع الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها سكان المدينة وقف الاحتجاجات.

وردد المحتجون أثناء المسيرة في طنجة "يا للعار يا للعار باعونا للاستعمار."

وكان التجمع الحاشد أصغر من تجمع آخر الأسبوع الماضي في طنجة حيث احتج الآلاف في أكبر مظاهرة بشوارع المغرب منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالديمقراطية.

وكان بيان صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي حذر المواطنين من "عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لاثارة البلبلة" مضيفا أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أيضا للشركة بمراجعة الفواتير بأسرع وقت ممكن.

وتدير شركة أمانديس التابعة لشركة "فيوليا انفيرومنت" الفرنسية قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان منذ عام 2002 .

وتدير شركة ريضال وهي تابعة أيضا لشركة فيوليا هذا القطاع في العاصمة الرباط وسلا وتمارة وبوزنيقة.

وتلقي شركة أمانديس باللوم على برنامج الحكومة لإنقاذ مرفق الكهرباء الذي فرض هيكلا تسعيريا جديدا في عام 2014 كما أشارت أيضا إلى تزايد الطلب على الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف.