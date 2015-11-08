محقق مصري: احتمال تحطم الطائرة الروسية بقنبله نسبته 90%

حطام الطائرة الروسية

قال عضو مصري بفريق التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية التي تحطمت فوق سيناء وقتل جميع ركابها الأسبوع الماضي إن جميع الخيوط والشواهد في التحقيق تؤكد بنسبة 90% أن الطائرة تحطمت نتيجة وجود قنبلة .

وأضاف عضو التحقيق في تصريحات لوكالة رويترز إن فريق التحقيق في حادث الطائرة باتوا متأكدين من أن صوت الضوضاء الذي تم سماعه في الثانية الأخيرة من تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة كان صوت انفجار قنبلة .

وأشار عضو فريق التحقيق إلى أن المؤشرات "حتى الآن" وتحليل الصوت المسجل في الصندوق الاسود ، يشير إلى أنه انفجار ناتج عن مواد متفجرة، وأكد أن المحققين"متأكدون بنسبة 90% أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة".

ولدى سؤاله عن الشواهد التي جعلت فريق التحقيق متأكدا بهذه النسبة، أجاب أنه "لا يمكن مناقشة ذلك الآن" وأضاف أن فريق التحقيق يعمل على استيضاح النسبة المتبقية، قبل إعلان النتيجة النهائية.

كان "أيمن المقدم" رئيس لجنة التحقيق في الحادث المصري قال – في مؤتمر صحفي السبت- إن فريقه يدرس جميع الاحتمالات بشأن سبب الحادث بعد سماع صوت ضوضاء في تسجيلات الرحلة قبل سقوط الطائرة.

واعتبر "المقدم" أن تناثر حطام الطائرة الروسية على مسافات تزيد على 13 كيلومترا، ما يشير إلى تفكك الطائرة في الجو، موضحا أن "الملاحظات الأولية على حطام الطائرة لا تسمح حتى الآن بمعرفة أصل هذا التفكك".

وقال إن "كل السيناريوهات مطروحة".

وسبق أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير الطائرة، وقال في تسجيل تحت عنوان "نحن من أسقطها فموتوا بغيظكم" إنهم ليسوا مجبرين على الكشف عن الطريقة التي تم بها إسقاط الطائرة، متحديا أن تثبت نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة، وتحليل صندوقيها الأسودين وحطامها عدم صحة كلامه.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد شنت هجوما حادا علي بريطانيا التي زارها السيسي قبل ايام بسبب سحبها لسائحيها من مدينة شرم الشيخ وتأكيد مسئوليها ان الطائرة تحطمت بفعل انفجار قنبلة .

وتروج وسائل الإعلام المصرية لوجود مؤامرة دولية لما أسموه بتركيع مصر وأن هذه المؤامرة تقودها أمريكا وبريطانيا .

وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد صرح قبل أيام أن هناك دلائل تشير إلى أن سقوط الطائرة الروسية فوق مدينة شرم الشيخ المصرية جاء نتيجة عمل تخريبي .

وكانت روسيا قد أرسلت أكثر من 40 طائرة لسحب سائحيها من مدينة شرم الشيخ وإعادتهم إلى روسيا بعد أن توافرت دلائل تؤكد أن الطائرة الروسية انفجرت نتيجة زرع قنبلة داخلها.