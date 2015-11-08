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كفيف فلسطيني يتقن الكاراتيه في أقل من شهر

8/11/2015

الشاب الفلسطيني مؤمن البيطار
 

رغم فقدانه لنعمة البصر، إلا أن الشاب الفلسطيني "مؤمن البيطار" تمكن من تعلم واحتراف رياضة الكاراتيه بنادي المشتل الرياضي وسط قطاع غزة في أقل من شهر واحد.

تمرن البيطار في البداية على ما يسمى "الإدراك الحسي" لحفظ مكان التدريب وأبعاده، وبعد ذلك بدأ يمارس الرياضة التي أصبح متفوقا فيها.

"لدينا طاقات أكثر من الأسوياء" هكذا أكد البيطار في حديثه لحلقة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، التي ناقشت موضوع رياضة ذوي الإعاقة، معربا عن أمله في إكمال طريقه ليتمكن من تمثيل فلسطين في المحافل العربية والدولية.

وناشد البيطار المسئولين عن الرياضة في فلسطين الاهتمام بهم ودعمهم ليتمكنوا من الاستمرار وسط الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

واستعرضت حلقة "ساعة صباح" أيضا قصة "فادي"، وهو شاب فلسطيني استطاع الحصول على 5 ميداليات ذهبية في لعبة البوتشي خلال الدورة العالمية الصيفية بـ "لوس انجليس" الأمريكية.

والبوتشي هي لعبة من ألعاب البولينغ تلعب بكرات من الحديد أو البلاستيك ويرجع تاريخها للعصر الروماني وتطورت إلى شكلها الحالي في إيطاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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