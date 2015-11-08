فيديو .. نور الشربيني تخسر لقب بطولة قطر للاسكواش

خسرت اللاعبة الشابة المصرية نور الشربيني في المباراة النهائية لبطولة قطر كلاسيك للاسكواش "كأس السيدات" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة لصالح اللاعبة الانجليزية لورا ماسارو بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين .

المصنفة الرابعة في البطولة لورا ماسارو بدأت المباراة بقوة وتمكنت من حسم الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-8 ، وفي الشوط الثاني عادت اللاعبة المصرية صاحبة التصنيف السادس في البطولة بقوة واستطاعت الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 14-12 قبل أن تعود اللاعبة الإنجليزية مجددا وتربح الشوط الثالث بنتيجة 11-9 ، وفي الشوط الرابع ومع التشجيع الجماهيري الكبير للاعبة المصرية تمكنت من الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 11-8 لتحتكم اللاعبتين الي الشوط الخامس والحاسم والذي تمكنت اللاعبة لورا من حسمه لصالحها بفارق نقطتين وبنتيجة 11-9 لتتوج بلقب البطولة.

وعقب المباراة قالت اللاعبة المصرية في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر إنها راضية عن مستواها في هذه البطولة وأعربت عن سعادتها بالوصول إلى المباراة النهائية وأكدت أن الجمهور المصري كان بمثابة المحفز والدافع لها طيلة المباراة.