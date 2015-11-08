فيديو: روما يتغلب على لاتسيو بثنائية في دربي العاصمة

حقق روما فوزا ثمينا على لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء في دربي العاصمة الإيطالية ، بالمباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالى لكرة القدم .

تقدم للذئاب مهاجمه "إدين دزيكو" بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول ، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب "كواسي جيرفينهو" بالدقيقة 63 من عمر المباراة.

وشارك النجم الدولي المصري "محمد صلاح" لمدة 56 دقيقة، ولكنه فشل في استكمال المباراة بعدما تعرض لإصابة قوية استدعت خروجه محمولا من الملعب.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده للنقطة الـ 26 في المركز الثاني خلف المتصدر إنتر ميلان بفارق نقطة وحيدة، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة الـ 18 في المركز التاسع.