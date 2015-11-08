فيديو .المصري الشوربجي يتوج بلقب بطولة قطر للاسكواش

توج اللاعب المصري محمد الشوربجي بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على الفرنسي غرغوري غوتييه بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد.

الشوربجي المصنف أول عالميا بدأ المباراة بشكل قوي واستطاع حسم الشوطين الأول والثاني لصالحه بنتيجة 11-5 و11-7 ، لكن اللاعب الفرنسي تمكن من العودة في الشوط الثالث وتمكن من الفوز به بنتيجة 11-5 ، وشهد الشوط الرابع ندية كبيرة بين اللاعبين إلى أن تمكن اللاعب المصري من حسم الشوط لصالحه بنتيجة 12-10 ليفوز بالمباراة ويتوج باللقب.

وقال الشوربجي إن البطولة خير استعداد لبطولة العالم المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر أن حضور الجمهور المصري من الجالية المصرية بقطر أسعده كثيرا خاصة مع تشجعيهم المتواصل له.

وأعربت والدة الشوربجي عن سعادتها البالغة بفوز نجلها محمد بلقب بطولة قطر للاسكواش وأضافت أنها تقوم بدور المدرب وذلك لاطلاعها على اللعبة مؤكدة أنها تسافر مع نجلها في كافة البطولات التي يشارك بها كما تحرص على تشجيعه أثناء المباراة وتوجيه النصائح والدعم له بين الأشواط.