عبدالفتاح: الانقلاب تحول إلى"إله" يعطي ويمنح ويقصي ويمنع

قال قال "د.سيف الدين عبدالفتاح" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الجامعات المصرية تحولت بعد الانقلاب إلى ثكنات عسكرية وإن التاجر الأكبر للدين هو السلطات الاستبدادية.

وأضاف عبدالفتاح خلال ندوة "تأميم الدولة للدين" على هامش معرض الكتاب العربي الأول باسطنبول أن معظم المناهج الغربية لا تسعفنا عند الحديث عن العلاقة بين "الديني" و "السياسي" مشيرا إلى أن الانقلاب في مصر استطاع أن يصادر الدين لا أن يؤممه فقط بعدما قام بقتل السياسة .

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الدولة تحت سلطة الانقلاب تتحول إلى "إله" يعطي ويمنح ويقصي ويمنع ولا يسمح بصوت يعلو عليه، وأنها تريد أن تهيمن على المجال الديني بالمجتمع وتحديد قبول التوبة وفق شروطها فقط.

وأشار عبدالفتاح إلى أن سلطة الانقلاب تقول للمواطن "أنا" المسؤول عن دينك" وأنا من يحدد "معايير الدين الصحيح" كما أنها تصدر إلى عموم الشعب مفهوم "ألوهية الدولة" وقدسيتها وتحريم الاقتراب منها.

وأضاف أن المصريين رأوا سلطة الانقلاب في وقت معين تمنع الدعاء على الظالمين "خوفا" من "سلاح الدعاء". واصفا ما يحدث في مصر بأنه ليس تأميم الدولة للدين ولكنه اغتيال للدين وقتل للسياسة بعد "اغتصابها".

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