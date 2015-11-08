شاهد: "جوتيوب" يسخر من تصويت مصر لإسرائيل

تناول الفنان المصري يوسف حسين (جوتيوب) العديد من الموضوعات في الحلقة الجديدة من برنامجه "نشرة السابعة ظهرا".

وسخر "جو" من العديد من الأخبار والتصريحات للمسئولين المصريين، مثل تصويت مصر لإسرائيل في الأمم المتحدة، وتصريح السيسي برغبته في توسيع معاهدة السلام مع إسرائيل لتشمل دولا عربية أخرى، وإنكار مسؤول في وزارة الداخلية وجود تعذيب في السجون، وتشبيه المستشارة تهاني الجبالي للسيسي بسيدنا يوسف، وتأكيد الأخير لإسرائيل أن الجيش المصري في سيناء ليس موجها ضدها، وأن وجود عدد كبير من المعتقلين أمر طبيعي، واقتراح رئيس نادي القضاة بمنح كل قاض شيكا على بياض، وتعيين زوجة رئيس جامعة الأزهر مستشارا له، والعديد من الأخبار الأخرى.

وتعد هذه أولى الحلقات التي تبث بشكل أسبوعي عبر موقع الجزيرة مباشر