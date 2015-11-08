البث الحي
منوعات

شاهد: "جوتيوب" يسخر من تصويت مصر لإسرائيل

8/11/2015

تناول الفنان المصري يوسف حسين (جوتيوب) العديد من الموضوعات في الحلقة الجديدة من برنامجه "نشرة السابعة ظهرا".

وسخر "جو" من العديد من الأخبار والتصريحات للمسئولين المصريين، مثل تصويت مصر لإسرائيل في الأمم المتحدة، وتصريح السيسي برغبته في توسيع معاهدة السلام مع إسرائيل لتشمل دولا عربية أخرى، وإنكار مسؤول في وزارة الداخلية وجود تعذيب في السجون، وتشبيه المستشارة تهاني الجبالي للسيسي بسيدنا يوسف، وتأكيد الأخير لإسرائيل أن الجيش المصري في سيناء ليس موجها ضدها، وأن وجود عدد كبير من المعتقلين أمر طبيعي، واقتراح رئيس نادي القضاة بمنح كل قاض شيكا على بياض، وتعيين زوجة رئيس جامعة الأزهر مستشارا له، والعديد من الأخبار الأخرى.

وتعد هذه أولى الحلقات التي تبث بشكل أسبوعي عبر موقع الجزيرة مباشر

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ"البلطجية"

A firefighter walks near a burning car during a protest against the "Global Security Bill'', that right groups say would make it a crime to circulate an image of a police officer's face and would infringe journalists' freedom in the country, in Paris, France, December 5, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes