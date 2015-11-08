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شاهد .. الركض في بيروت من أجل السلام

8/11/2015

يشارك أكثر من 37 ألف عداء وعداءة من 84 دولة، اليوم الأحد، في ماراثون بيروت الدولي الثالث عشر، والذي يحمل شعار (اركض للسلام)، وسيكون الأول وفق التصنيف الفضي.

كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى منح ماراثون بيروت هذا التصنيف، ليكون واحدا من 26 سباقا حول العالم يحملونه.

وتعززت في النسخة الحالية لائحة عدائي النخبة، فضلا عن دعوة أبطال أولمبيين وعالميين كضيوف للسباق منهم البريطانية باولا رادكليف ، حاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات الماراثون وقدره ساعتان و15 دقيقة و25 ثانية ، حققته في لندن في 13 أبريل/نيسان 2003.

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